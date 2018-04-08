"Savaşın mağduru çocuklar" İstanbul'da konuşulacak

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Arslan'ın girişimleriyle Cezayir, Tunus, Fas ve Lübnan'dan birçok akademisyenin katılacağı "Çatışma Bölgelerinde Çocukluk Uluslararası Konferansı", 6-7 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyumun, Cezayir Tlemsan Üniversitesi, Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (ARGEDA) iş birliğinde ve Türk Hava Yolları, Türk Telekom, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı sponsorluğunda yapılacağını söyledi.

Savaşın yaşandığı bölgelerden yoğun katılımların olacağını anlatan Arslan, "Sempozyumun konusu çatışma ortamlarında çocukluk. Gözümüzü açtığımız her yeni günde bir savaş veya savaş ortamıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Başta Suriye olmak üzere, Filistin, Afganistan, Myanmar gibi dünyanın çeşitli yerlerinde savaşlarla karşı karşıyayız. Özellikle bunlar, Müslümanlar ve Müslümanların yok edilmesi üzerine kurgulanan savaşlar. Burada çocuklar en büyük mağduriyeti yaşıyor. Büyükler belki kendi kendilerini savunma imkanlarını bulabiliyorlar ama çocuklarda bu imkan da yok." şeklinde konuştu.