"Savaşın Mağduru Suriyeli Sanatçılar Resim Sergisi" açıldı

İSTANBUL (AA) - Suriye Güzel Sanatlar Derneği, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve Arap Derneği'nin, Suriye'deki sürecin 7. yılı dolayısıyla düzenlediği "Savaşın Mağduru Suriyeli Sanatçılar" adlı tematik resim sergisi açıldı.

TYB İstanbul Şubesi'ndeki serginin açılışında konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye - Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, mücadelenin sadece ateşli silahlarla verilen bir şey olmadığını ifade ederek, "Bir mücadelenin fikirsel, düşünsel, entellektüel, kültürel, sanatsal kolları, ayakları, dayanakları yoksa o mücadele eksiktir. Suriye'de mücadele eden kardeşlerimiz bu mücadelenin hikayesini, romanını, şiirini, resmini, filmini, sinemasını oluşturamadığı sürece savaşı kazanmak mümkün değildir." dedi.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi evini, gönlünü, memleketini Suriyelilere açtığını söyledi.

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler içinde entellektüeller, sanatçılar, yazarlar, fikir, ilim adamlarının bulunduğunu belirten Bıyıklı, "Bu sergi bir anlamda Türkiye'deki misafir Suriyeli kardeşlerimizin insan zenginliğini, birikimini, kıymetini de ortaya koymak amacıyla düzenlenmiş bulunmakta. Sanat siyasetin dönemsel ayrıştırıcılığına rağmen daima birleştirici bir rol oynamıştır." diye konuştu.

Suriye Ressamlar Derneği Başkanı Amr en-Namr ise sergiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Turan ve ilgililer serginin açılış kurdelesini keserek sergiyi gezdi.

Sergide satılan resimlerin gelirinin yarısının savaşta yetim kalan çocukların yararına harcanacağı öğrenildi.

Sergi, 23 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.