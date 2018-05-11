HABER

"Savaşlarda insanları çok az görmeye başlayacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 20:46 | Son Güncelleme

Altınay Robot Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay: - "İnsansız kara, hava araçları olduğu gibi insana benzeyen 'humanoid'leri de hem sanayinin içinde hem de savaşın ön tarafında görmeye başlayacağız"

Altınay Robot Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, "İnsansız kara, hava araçları olduğu gibi insana benzeyen 'humanoid'leri de hem sanayinin içinde hem de savaşın ön tarafında görmeye başlayacağız." dedi.

Altınay, Bartın Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı'nın açılış programında düzenlenen "Her Şey Hayalle Başlar: Türkiye'de Robot Teknolojisinin Gelişimi ve Gelecek" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 2006'da elinde bulunan eski mühimmatları patlatıp gömdüğünü belirterek, bu mühimmatları söken bir sistem konusunda yarışmaya katıldığını söyledi.

2006'da Altınay olarak ROKETSAN'ın ana yükleniciliğinde "Mühimmat ayırma, ayıklama ve iyileştirme" projesini aldıklarını kaydeden Altınay, "Aslında inanılmaz riskli bir proje. Bu projeyi 1 yıl 2 ay gibi bir zaman diliminde gerçekleştirdik. Mayından top mermisine, nike füzesine kadar geniş bir yelpazede insan eli değmeden bütün mühimmatın tapasını söken büyük fabrikalar sistemi kurduk." dedi.

Altınay, gençlerin bu işe baş koyarak projeyi geliştirdiklerini vurgulayarak, "Çok kısa zamanda Avrupa'da bile olmayan inanılmaz bir tesisi Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırdılar. Özellikle savunma konusundaki bu projeden sonra savunma alanında yeni projeler geliştirmeye başladık. Bununla ilgili kendi içimizde mühendislik anlamında bir derin oluşturduk." diye konuştu.

Günümüzde özellikle Altay Tankı ve Fırtına Obüsleri olmak üzere Altınay olarak üstlendikleri birçok işi gerçekleştirdiklerini ifade ederek Altınay, şöyle devam etti:

"İnsansız hava aracı olarak geliştirdiğimiz bu aracımız, özellikle son dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapmış olduğu iki önemli operasyonda da çok büyük katkılar sağlamıştır. 7 şiddetinde bir havada bile oto olarak uçuşunu güvenli bir şekilde sağlayabilen bir platform. Türkiye'nin birçok teknolojik açıdan iyi bir noktada olduğunu söylemek isterim. Gelecek dönemde, savaşlarda insanları çok az görmeye başlayacağız. Tabii gelişmiş ülkelerin alt yapısı olarak, yani insansız kara, hava araçları olduğu gibi insana benzeyen 'humanoid'leri de hem sanayinin içinde hem de savaşın ön tarafında görmeye başlayacağız. Bu inanın bana kaçınılmaz bir gerçek olarak geliyor."

Konferansa, Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un yanı sıra proje sahipleri, kurum müdürleri ve öğrenciler de katıldı.

Araç devrildi! Çuvallar dolusu para her yere saçıldı!Araç devrildi! Çuvallar dolusu para her yere saçıldı!
Milyonlarca kişiye müjde!Milyonlarca kişiye müjde!
Mayıs ayında kar sürprizi! Araçlar yolda kaldıMayıs ayında kar sürprizi! Araçlar yolda kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ar-Ge Proje Pazarı açılış programın Bartın Üniversitesi Hakan Altınay

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

İlginizi Çekebilir

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a çağrı

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a çağrı

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Zaman gazetesi davasında karar verildi! Ali Bulaç tahliye edildi

Zaman gazetesi davasında karar verildi! Ali Bulaç tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.