Altınay Robot Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, "İnsansız kara, hava araçları olduğu gibi insana benzeyen 'humanoid'leri de hem sanayinin içinde hem de savaşın ön tarafında görmeye başlayacağız." dedi.
Altınay, Bartın Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı'nın açılış programında düzenlenen "Her Şey Hayalle Başlar: Türkiye'de Robot Teknolojisinin Gelişimi ve Gelecek" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 2006'da elinde bulunan eski mühimmatları patlatıp gömdüğünü belirterek, bu mühimmatları söken bir sistem konusunda yarışmaya katıldığını söyledi.
2006'da Altınay olarak ROKETSAN'ın ana yükleniciliğinde "Mühimmat ayırma, ayıklama ve iyileştirme" projesini aldıklarını kaydeden Altınay, "Aslında inanılmaz riskli bir proje. Bu projeyi 1 yıl 2 ay gibi bir zaman diliminde gerçekleştirdik. Mayından top mermisine, nike füzesine kadar geniş bir yelpazede insan eli değmeden bütün mühimmatın tapasını söken büyük fabrikalar sistemi kurduk." dedi.
Altınay, gençlerin bu işe baş koyarak projeyi geliştirdiklerini vurgulayarak, "Çok kısa zamanda Avrupa'da bile olmayan inanılmaz bir tesisi Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırdılar. Özellikle savunma konusundaki bu projeden sonra savunma alanında yeni projeler geliştirmeye başladık. Bununla ilgili kendi içimizde mühendislik anlamında bir derin oluşturduk." diye konuştu.
Günümüzde özellikle Altay Tankı ve Fırtına Obüsleri olmak üzere Altınay olarak üstlendikleri birçok işi gerçekleştirdiklerini ifade ederek Altınay, şöyle devam etti:
"İnsansız hava aracı olarak geliştirdiğimiz bu aracımız, özellikle son dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapmış olduğu iki önemli operasyonda da çok büyük katkılar sağlamıştır. 7 şiddetinde bir havada bile oto olarak uçuşunu güvenli bir şekilde sağlayabilen bir platform. Türkiye'nin birçok teknolojik açıdan iyi bir noktada olduğunu söylemek isterim. Gelecek dönemde, savaşlarda insanları çok az görmeye başlayacağız. Tabii gelişmiş ülkelerin alt yapısı olarak, yani insansız kara, hava araçları olduğu gibi insana benzeyen 'humanoid'leri de hem sanayinin içinde hem de savaşın ön tarafında görmeye başlayacağız. Bu inanın bana kaçınılmaz bir gerçek olarak geliyor."
Konferansa, Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un yanı sıra proje sahipleri, kurum müdürleri ve öğrenciler de katıldı.
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