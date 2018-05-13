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"Savaşların en fazla acısını anneler çekiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 15:52 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Bugün savaşların en fazla acısını çekenler annelerimiz. Yoksulluğun en fazla acısını çeken annelerimiz" - "Sadece Suriye'de İdlib'de 12 tane yetimhanemizde 9 bin dul ve yetime koruma sağlıyoruz. Irak'ta, Arakan'da, Somali'de 10 binlercesine kol kanat geriyoruz, yardım ulaştırmaya gayret ediyoruz.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Bugün savaşların en fazla acısını çekenler annelerimiz. Yoksulluğun en fazla acısını çeken annelerimiz." dedi.

Kınık, Anneler Günü nedeniyle Türk Kızılayı Samsun Kampı'nda düzenlenen programda şehit, mülteci ve Türk Kızılayı gönüllüsü annelerle bir araya geldi.

Renkli görüntülerin de oluştuğu programda Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, söylenen şarkılara eşlik etti. Şehit anneleriyle sohbet eden Kınık, annelere gül verdi.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan ve anneliğin önemine değinen Kınık, "Sıkıntılara göğüs geren annelerimiz, hepinizin ellerinden, hepinizin ayaklarınızın altından öpüyoruz." diye konuştu.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise acil sağlık dileyen Kınık, onların fedakarlıkları sayesinde annelerin başları dik ve özgür bir şekilde evlatlarını yetiştirebildiğini kaydetti.

Kınık, dünyada özgürlüğü tadamayan insanların bulunduğunu vurgulayarak, "Bu izzeti yaşayamayan milyonlarca anne var, milyonlarca insan var. Her gün dünyadaki savaşlar, afetler, yoksulluklar nedeniyle 30 bin insan ki bunların yarısı kadın, mülteci oluyor. Her bir dakikada 20 insan mülteci oluyor. Bugün savaşların en fazla acısını çekenler annelerimiz. Yoksulluğun en fazla acısını çeken annelerimiz. Bugün dünyada 1,5 milyon insan günlük bir dolarlık gelirin altında yaşamak için çırpınıyor. Dünyada bir milyar insan başını yastığa aç olarak koyuyor. Bugün ihtiyacından fazlasını tüketen, ihtiyacından fazlasına sahip olmak isteyen insanlar, toplumlar yüzünden bir kuru ekmeğe muhtaç milyonlarca insan var. Bugün Yemen'de, Somali'de, Irak'ta, Suriye'nin içinde annelerimiz göğüslerindeki sütler kuruduğu için yavrularını emziremeyecek duruma geldiler. Onlar elinde ne varsa yavrularına verdikleri için kendileri muhtaç duruma düştüler. Bugün annelerimizi hatırlıyoruz ve onların ellerinden öpüyoruz. Bugün yavruları için gözyaşı döken, Allah'a dua eden, oradan bir sığınak arayan annelerimizi de unutmuyoruz." diye konuştu.

150 yıllık iyilik çınarı olan Türk Kızılayının Arakan'dan Haiti'ye, Kafkaslar'dan, Balkanlar'dan Afrika'nın güneyine kadar yardımlarını sürdürdüğünü, tüm dünyadaki annelere yardım etmek için çaba harcadığını anlatan Kınık, şunları söyledi:

"Dünyadaki annelerin acısını dindirmek, ihtiyacını gidermek, onurunu korumak, çocuklarına ve kendilerine koruma sağlamak için çalışıyor. Sadece Suriye'de İdlib'de 12 tane yetimhanemizde 9 bin dul ve yetime koruma sağlıyoruz. Irak'ta, Arakan'da, Somali'de 10 binlercesine kol kanat geriyoruz, yardım ulaştırmaya gayret ediyoruz. Biz inanıyoruz ki insan dünyaya gelmek itibariyle en kutsal hakları olan yaşama, sağlıklı bir hayat sürme, evlenme, çocuk sahibi olma, beslenme, okula gitme, kendi devletinden koruma sağlama gibi haklara sahiptir. Bu haklar kutsaldır. Bu haklara dokunulamaz. Bu haklara dokunmak isteyen olursa bizim gibi insani yardım aktörleri müdahale ederek bu hakları korumak için o insanları korumak için elinden gelen gayreti sarf ediyor."

Programa, Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Habib Demirel ve Türk Kızılayı Orta Karadeniz Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım ile Türk Kızılayı gönüllüleri katıldı.

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