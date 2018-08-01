Savcı düğünü için geldi, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Bülent DİKTEPE/KARABÜK(DHA)- KARABÜK Eskipazar ilçesinde Savcı İbrahim Yıldız (27) tarlada ailesine yardım ederken aşırı yağışta korunmak için altına sığındığı ağaca yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde savcı olarak görev yapan ve geçtiğimiz hafta Emel Yıldız ile Trabzon'da evlenen savcı İbrahim Yıldız, memleketinde ikinci düğünü yapmak için Karabük'e geldi. Önümüzdeki Cumartesi akşamı kına Pazar günü de Eskipazar ilçesi çarşı merkezinde bulunan bir düğün salonunda ikinci düğünlerini yapmayı planlayan Yıldız, bu arada tarlada ailesine yardım etmek istedi. Tarlada tankerden su taşıdığı sırada bir anda aniden bastıran yağıştan korunmak isteyen savcı, bir ağacın altına sığındı. Bu arada savcının sığındığı ağaca yıldırım düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede savcının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yıldırım düşmesinde ayrıca Semih Arıcı (24), Muhammed Enes Yıldız (11), Sevgi Yıldız (52) ve Aziz Yıldız (71) da yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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