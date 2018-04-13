Savcı Erdoğan göreve başladı

Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararnamesiyle Korkuteli Adliyesine atanan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Erdoğan görevine başladı.

HSYK’nın son kararnamesiyle Korkuteli Adliyesine atanan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Erdoğan görevine başladı. İlk görev yeri olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Erdoğan, Korkuteli’ne atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizim için ülkemizin her köşesi görev yeridir. Görev verildiğinde memnuniyetle gider görevimizi yaparız. Görev süremiz içinde işimizi en iyi şekilde yapmaya gayret göstereceğiz” dedi.