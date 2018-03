Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi soruşturması: gözaltına alınan avukat tutuklandı

Ümit TÜRK İstanbul,(DHA)

İSTANBUL Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edimesinde kullanılan silahı temin ettiği öne sürülen avukat Murat C., "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlarından sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 3 yıl önce bugün şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eylemi gerçekleştiren teröristlerden Şafak Yayla'nın kullandığı tabancayı temin ettiği öne sürülen avukat Murat C., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'nda ifadesi alınan Murat C., "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"SAVCININ ŞEHİT EDİLMESİNDE KULLANILAN SİLAHI TEMİN EDEN KİŞİ"

Savcılığın sevk yazısında, gizli bir tanığın ifadesinde, eylemi gerçekleştiren teröristlerden Şafak Yayla'nın savcının şehit edilmesinde kullandığı, "Fransız 10'lusu" olarak tabir edilen silahın Murat C., tarafından temin edilerek örgütün kuryeliğini yapan Mustafa K., tarafından da Şafak Yayla'ya ulaştırıldığı iddia edildi.