 SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ'IN ŞEHİT EDİLMESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA TAMAMLANDI -1 

*14 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında 31 Mart 2015 tarihinde DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından şehit edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

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