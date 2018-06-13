 SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ'IN ŞEHİT EDİLMESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA TAMAMLANDI -1 

*14 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ
Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında 31 Mart 2015 tarihinde DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından şehit edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.
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