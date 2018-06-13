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Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 16:24 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında 31 Mart 2015 tarihinde DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından şehit edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) CUMHURİYET Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında 31 Mart 2015 tarihinde DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından şehit edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

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