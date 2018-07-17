Savcı, sanığın savunmasını duyunca çok sinirlendi: ‘Kiralık katillere taş çıkarttın...’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) üniversite öğrencisi eşi Burcu Okumuş'u (25), 'kendisini aldattığı' iddiasıyla 5 bıçak darbesiyle öldüren Özgür Okumuş (42), hakim karşısına çıktı.
'Kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapsi istenen tutuklu sanık, eşini öldürmek değil, sadece canını yakmak istediğini ileri sürdü. Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanığa tepki göstererek, "Profesyonel kiralık katillere taş çıkarttın. Niyetin öldürmek değildiyse, neden ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi vurdun? Burcu'yu infaz ettin" dedi.
SOKAK ORTASINDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ
Olay, Gazimağusa'da 18 Nisan 2017'de meydana geldi. Bir kafede kahvaltı yapan Özgür Okumuş ile Zonguldak Ereğlili eşi, üniversite öğrencisi Burcu Okumuş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgür Okumuş, kendisini aldattığını iddia ettiği eşini, kovalayıp sokakta 5 kez bıçaklayarak öldürdü. Özgür Okumuş, cinayetin ardından intihar girişiminde bulundu. Şüpheli, tedavisi yapıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özgür Okumuş hakkında, 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.
'DELİK DEŞİK ETTİN KIZI'
Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Özgür Okumuş, eşini planlı şekilde öldürmek istemediği, sadece canını yakmak istediği savunmasını yaptı. Okumuş, eşini sevdiğini söylerken, araya giren Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz sanığa tepki gösterdi. Savcı İldeniz, sanığa, "Cinayeti tasarlayarak, soğukkanlı bir şekilde işledin. İbreti âlem olsun diye, herkesin içinde, delik deşik ettin kızı. İnfaz ettin. Profesyonel kiralık katillere taş çıkarttın" dedi. (DHA)
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