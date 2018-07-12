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Savcıya 1 milyon liralık tazminat davasına ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 20:38 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de kız cocuğu E.S.'ye (14) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen K.Ç.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de kız cocuğu E.S.'ye (14) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen K.Ç. hakkında, olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen iddianame hazırlanmaması nedeniyle mağdur avukatı Gözde Dolan Erzurumlu'nun, açtığı dava başladı. Erzurumlu'nun, Cumhuriyet savcısının olayda haksız eylem ve işlemi olduğunu iddia ederek açtığı 1 milyon liralık manevi tazminat davası reddedildi.

Balıkesir'de geçen 21 Şubat'ta meydana gelen olayda, lise öğrencisi E.S.'ye komşusu K.Ç. cinsel istismarda bulundu. E.S.'nin olayı anlattığı ailesi, bir yakınları aracılığıyla İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlardan Gözde Dolan Erzurumlu'ya başvurdu. Kızı ve aileyi dinleyen Erzurumlu'nun şikayetiyle gözaltına alınan K.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avukat Erzurumlu, şüpheli hakkında Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık aradan 5 ay geçmesine rağmen iddianame hazırlamadı. Avukat Erzurumlu, bu nedenle Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) ilgili savcıyı şikayet etti, Maliye Hazinesi'ne de 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Davanın ilk duruşması bugün Balıkesir Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Çocuğun anne ve babasını dinleyen mahkeme heyeti, savcı hakkında açılan tazminat davasının reddine karar verirken, temyiz yolunu ise açık bıraktı.

MAHKEME BAŞKANINI DA DAVA EDECEKLER

Müvekkilinin psikolojisinin bozulduğunu belgeleyen raporları hastaneden alıp savcılığa vermelerine rağmen iddianamenin hazırlanmadığını belirten avukat Gözde Dolan Erzurumlu, "5 aydır hazırlanamayan bir iddianame nedeniyle buradayız. Dosya tam. Ancak bir türlü iddianame hazırlanamaması ve bunun bir tutuklama sebebi olması gerekirken sadece adli kontrol talebiyle zanlının serbest bırakılması doğru değil. Hâlâ müvekkilimizin anne ve babasını taciz etmesi, sürekli karşılarına çıkıp tahrik etmesi nedeniyle Cumhuriyet savcısının ihmali olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Maliye Hazinesi'ne tazminat davası açtık. Maliye Hazinesi ise bir sonraki davalarda hakim ve savcıların baskı altında kalacaklarını söylediler. Biz tabii ki işini yapan hakim ve savcıların töhmet altında kalmasını istemiyoruz. Ancak bu dosyada bir ihmal olduğu açık ve ortada" dedi.

Davanın reddedildiği mahkeme sonrasında da açıklamalarda bulunan avukat Erzurumlu, bir üst mahkemeye başvurarak karara itiraz edeceklerini söyledi. Hakimin duruşma sırasında mağdur çocuğun ailesine, "Kızınızın gece 3'te sokakta ne işi var?" diye sorduğunu ileri süren Erzurumlu, "Mahkeme heyeti, çocuğun mağduriyetinden çok, gece sokakta olmasının bu tür bir eyleme maruz kalabileceği imasında bulunmuştur. Biz bir üst mahkemeye başvurarak itirazda bulunacağız. Aynı zamanda mahkeme başkanını da HSK'ya şikayet ederek yine hakkında dava açacağız" diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Balıkesir'de geçen 21 Şubat'ta lise öğrencisi E.S.'ye (14), komşusu K.Ç. cinsel istismarda bulundu. Mağdur E.S., avukatı Gözde Dolan Erzurumlu aracılığıyla K.Ç.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli K.Ç., hakkındaki suçlamaları reddetti; çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Balıkesir Devlet Hastanesi, E.S.'nin ruh sağlığının bozulduğu yönünde rapor hazırladı. Balıkesir 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan şüpheli K.Ç.'nin ikametine en yakın karakolda imza atma şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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