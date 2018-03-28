HABER

Savdes-Sen Üyeleri Aytemiz Kart avantajlarından yararlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 14:50 | Son Güncelleme

AYTEMİZ, imzaladığı sözleşmeyle Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın yetkili sendikası olan Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) üyelerine avantajlı yakıt alımı sağlayacak olan Aytemiz kartların teslimatını gerçekleştirdi.

Savdes-Sen Üyeleri Aytemiz Kart avantajlarından yararlanacak

İSTANBUL, (DHA)- AYTEMİZ, imzaladığı sözleşmeyle Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın yetkili sendikası olan Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) üyelerine avantajlı yakıt alımı sağlayacak olan Aytemiz kartların teslimatını gerçekleştirdi.

Sözleşme kapsamında SAVDES-SEN il temsilciliklerinden Aytemiz kartlarını alarak aktif hale getiren ve kart bilgilerini eksiksiz olarak dolduran tüm SAVDES-SEN üyeleri, anlaşmalı istasyonlardan Aytemiz Kart ile yapacakları yakıt alımlarında Aytemiz’in Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) bildirdiği tavan fiyatlar üzerinden otogaz, benzin ve motorinde avantajlı yakıt alımı yapabilecek.

(FOTOĞRAF)

Eski büyükelçiden skandal öneri: Türkiye'nin konsolosluğunu kapatalımEski büyükelçiden skandal öneri: Türkiye'nin konsolosluğunu kapatalım
Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!
Metrodaki yürüyen merdivenin çökme anı kameradaMetrodaki yürüyen merdivenin çökme anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!

1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!

Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu

Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

ABD Büyükelçiliği'nden İncirlik Üssü açıklaması

ABD Büyükelçiliği'nden İncirlik Üssü açıklaması

Yunanistan'dan ilk kez dile getirdi! Sınırı geçen askerler için takas teklifi

Yunanistan'dan ilk kez dile getirdi! Sınırı geçen askerler için takas teklifi

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.