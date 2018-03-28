Savdes-Sen Üyeleri Aytemiz Kart avantajlarından yararlanacak

İSTANBUL, (DHA)- AYTEMİZ, imzaladığı sözleşmeyle Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın yetkili sendikası olan Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) üyelerine avantajlı yakıt alımı sağlayacak olan Aytemiz kartların teslimatını gerçekleştirdi.

Sözleşme kapsamında SAVDES-SEN il temsilciliklerinden Aytemiz kartlarını alarak aktif hale getiren ve kart bilgilerini eksiksiz olarak dolduran tüm SAVDES-SEN üyeleri, anlaşmalı istasyonlardan Aytemiz Kart ile yapacakları yakıt alımlarında Aytemiz’in Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) bildirdiği tavan fiyatlar üzerinden otogaz, benzin ve motorinde avantajlı yakıt alımı yapabilecek.

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