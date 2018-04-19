Save the Children'ın başkanından istifa

LONDRA (AA) - Çocuk haklarıyla ilgili uluslararası çalışmalar yürüten "Save the Children" adlı sivil toplum kuruluşu, başkanları Sir Alan Parker'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Merkezi Londra'da bulunan kuruluştan yapılan açıklamada, 10 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Parker'a katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Aralık ayında görevinden ayrılması planlanan Parker'ın istifasına ilişkin açıklamada, "(Parker) Yerine gelecek kişinin şimdi göreve başlamasının daha doğru olduğunu düşündü." denildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'da ortaya çıkan skandalların ardından Save the Children'ın da aralarında olduğu birçok yardım kuruluşunda yaşanan uygunsuzluklar, bu yılın başında dünya çapında tartışma konusu olmuştu.

UNICEF Başkan Yardımcısı Justin Forsyth, daha önce başkanlığını yaptığı Save the Children'da "kadınlara uygunsuz davranışlarda bulunduğunun" gündeme gelmesinin ardından istifa etmişti. Forsyth, İngiltere merkezli "Çocukları Koruyun" (Save the Children UK) adlı yardım organizasyonunun başkanlığını yaptığı dönemde, kurumda çalışan 3 kadına 2011 ve 2015 yıllarında uygunsuz söz ve davranışlarda bulunmakla suçlanıyordu.