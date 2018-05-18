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Şavşat’ta ayılar, 20 yayla evine zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 13:02 | Son Güncelleme

ARTVİN’in Şavşat ilçesinde ayılar, yiyecek bulmak için girdikleri 20 yayla evine pençe ve dişleri ile zarar verdi, eşyaları parçaladı.

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Şavşat ilçesinde ayılar, yiyecek bulmak için girdikleri 20 yayla evine pençe ve dişleri ile zarar verdi, eşyaları parçaladı. İlçenin yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulabilmek için Eskikale köyü yaylasına indi. Yayladaki 20 eve giren ayılar, pençe ve dişleri ile kapıları, pencereleri, çatıları tahrip etti, içerideki eşyaları dağıtarak parçaladı. Eskikale köyü Muhtarı Şerafettin Durmuş, ayıların yayla evlerine zarar verdiğini belirterek, yetkililerden önlem almalarını istedi. Durmuş, "Biz yaylalarda hayvancılık yapıyoruz. Bu hayvanlardan verim alabilmemiz için bizlerin bu yaylalara ihtiyacı var. Ama yayla evlerimiz ayılar tarafından tahrip edildi ve kullanılmaz hale geldi. Bölge halkının yaylalara özel sevdası var. Hatta gurbetçi vatandaşlarımız bile her yazın geldiğinde mutlaka bu yaylalara çıkarak evlerinde konaklar. Artık herkes ayılardan korkmaya başladı" dedi. Evleri zarar gören vatandaşlar da her yıl aynı şeyleri yaşadıklarını belirterek önlem alınmasını ve zararlarının karşılanmasını istedi.

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