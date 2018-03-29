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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 18:48 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı, saat 18.45'te başladı.

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