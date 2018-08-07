Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından Savunma Sanayii İcra Komitesi ilk toplantısını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.50'de başladı.
Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin "100 Günlük İcraat Programı"nda yer alan savunma sanayisine ilişkin 45 projenin ele alınması bekleniyor.
Son olarak mart ayında yapılan toplantıya Başbakanlık Müsteşarı olarak katılan Fuat Oktay bu toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Genelkurmay Başkanı olarak katılan Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı, Savunma Sanayii Müsteşarı olarak katılan İsmail Demir de Savunma Sanayii Başkanı olarak yer alıyor.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de ilk kez Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına katılıyor.
Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!
Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak
Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
9 yaşındaki oğullarını sapıklara pazarladılar!
Uğur böceği mucizesi dünyayı şaşkına çevirdi
Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor
İYİ Parti'de deprem! Peş peşe istifalar geliyor
Kulağından çıkanı görenler gözlerine inanamıyor
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü
Okuyucu Yorumları 0 yorum