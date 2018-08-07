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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 14:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin ilk toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından Savunma Sanayii İcra Komitesi ilk toplantısını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.50'de başladı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin "100 Günlük İcraat Programı"nda yer alan savunma sanayisine ilişkin 45 projenin ele alınması bekleniyor.

Son olarak mart ayında yapılan toplantıya Başbakanlık Müsteşarı olarak katılan Fuat Oktay bu toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Genelkurmay Başkanı olarak katılan Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı, Savunma Sanayii Müsteşarı olarak katılan İsmail Demir de Savunma Sanayii Başkanı olarak yer alıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de ilk kez Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına katılıyor.

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100 günlük icraat programı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Savunma Sanayii İcra Komitesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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