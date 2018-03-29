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Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 22:23 | Son Güncelleme

Toplantıda toplam 4,8 milyar dolar bedeli olan 29 proje değerlendirildi

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, toplam 4,8 milyar dolar bedeli olan 29 projenin değerlendirildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından toplantının ardından yapılan açıklamada, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır dışında harekatlarını başarıyla sürdüren ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır.

Toplam 4,8 milyar USD (yaklaşık 19 milyar TL) bedeli olan 29 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayiini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
açıklama Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı

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