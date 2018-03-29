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Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 20:27 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk defa gerçekleşen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 1,5 saat sürdü.

Toplantıda, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan ile Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı

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