Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayisi için Araştırmacı Yerleştirme Programı imza töreni töreninde yaptığı konuşmada, "Ar-Ge projelerinin hacmi yaklaşık 1,5 milyar TL" dedi.
Sakarya Teknokent koordinasyonunda Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Sakarya Üniversitesi ve Yerli Savunma Sanayi Firmaları’nın işbirliğiyle SAYP Protokolü imza töreni SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gerçekleşen programa Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, savunma sanayisinin temsilcileri ve davetliler katıldı.
"Eldeki imkanların üstünde işler başarmak durumundayız"
Programın açılışında söz alan Sakarya Teknokent Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, Dünya’nın en değerli arazilerinde bulan Türkiye’nin kendi teknolojisi ile yerli savaş teknolojilerini üretmemesi durumunda ayakta kalmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Enginin ardından konuşan SAÜ Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın ise, "Ülkelerin caydırıcı gücü olan silahlı kuvvetlerin ve onların sahip olduğu teknolojilerin önemi günümüzde şüphesiz ki ortadadır. Bu konuda sadece güncel teknolojileri takip etmek değil, geliştirmek ve karşı teknolojiler ile eldeki imkanların üstünde işler başarmak durumundayız" diye konuştu.
"Maalesef kim güçlüyse o haklı"
Sözlerine Uluslararası alanda güçlü olanın haklı olduğunu vurgulayarak başlayan Vali İrfan Balkanlıoğlu, "Dolayısıyla gücün egemen olduğu bir Dünya’da yaşıyoruz. Her ne kadar Birleşmiş Milletler’de olsa, uluslararası sözleşmeler de olsa. Bundan dolayı güçlü olmak zorundayız, kısa ve özeti bu. Ayakta kalmak istiyorsak, güçlü olacağız. Kendi silahımızı, kendi tankımızı, topumuzu, en modern haliyle kendimiz yapacağız" ifadelerini kullandı.
"Teknolojiye dönük yatırımlara yönelmeleri lazım"
Son olarak söz alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik de, "Esasında şahitlik edeceğimiz bu program, Türkiye’nin geleceğine bende bir tuğla koymak istiyorum diyen herkesin var olduğu bir toplantı. Adı üniversitelerde ki gençlerimizin, firmalarımızın, ilgililerin, Teknokent’teki çalışanların her birinin savunma sanayinde bir şey yapmak istiyoruz, ülkemizin savunması ve güvenliğine, ülkemizin geleceğine bir tuğla koymak istiyoruz diyenlerin var olduğu bir toplantı. Bugüne kadar 24 üniversitemizde yürüyen bu araştırmacı yetiştiren program, bugün de Sakarya Üniversitesi’nde yapılıyor. Bunun hem ilimize hem de üniversitemize büyük bir güç katacağını şimdiden söyleyebilirim. Milli, yerli uygulamaları kendimizin dediğimiz, kimseye minnet etmeyeceğimiz, muhtaç olmayacağımız uygulamaları çok güçlü bir şekilde hem içselleştirmemiz hem de bütün uygulamalarımızla hayata geçirmemizle mümkündür. Paranızın, para etmediği yerde sizin gücünüzü ortaya koymanız lazım. O yüzden de üniversitelerimiz, bilim yuvalarımızın çok daha fazla etkin olmaları, bilgi üretmeleri, teknolojiye dönük yatırımlara yönelmeleri lazım" şeklinde konuştu.
"Ar-Ge projelerinin hacmi yaklaşık 1,5 milyar TL"
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ise, "Savunma Sanayi dediğimiz de ülkemizde son günlerde konuşulan, son operasyonlarda da başarılı sonuçlar aldıkça demek ki, milli ve yerli savunma sanayi bu kadar etkiliymiş dediğimiz bir atmosferdeyiz. Biz görülen bu ürünleri yerli yapmak azmindeyken, bir taraftan da aslında sürpriz etkisi doğuracak, Dünya’da gelişmekte olan teknolojileri yakalayacak, 10 yıl sonrasının, 20 yıl sonrasının insanın aklına gelen, gelmeyen çeşitli ürünlerini, buluşlarını hayata geçirecek bir yaklaşımı da ıskalamamamız gerekiyor. Burada 2 parametremiz var. 1’incisi şuanda konvansiyonel ve modern ürünlerde ülkemizin dışa bağımlılığını önlemek, 2’ncisini ise geleceği ıskalamamak. Bir taraftan güçlü olmaya, modern silahlar, modern ürünler ile muharebe sahasında olmaya çalışırken, onları yaparken de ekonomiyi de optimum maliyetlerle gözetmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"İnsan kaynağı ve bilginin hayata geçirilmesi en önemli zenginliğimiz"
Demir sözlerinin devamında şöyle konuştu:
"Bugün sırf Savunma Sanayi Müsteşarlığı bünyesinde yürütülen Ar-Ge projelerinin hacmi yaklaşık 1,5 milyar TL. Ülkemizde başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere bir dizi bakanlıklarımızın da çeşitli Ar-Ge destekleri, bir dizi kuruluşumuzun yaptığı Ar-Ge projeleri var. Bunların birbirine koordine olması, bağlantılı olması, sonuç odaklı olması ve teknolojiyi ıskalamaması önemli. Diğer bir hususta; savunma sanayi dediğimiz de sırf sahada muharebe araçları, silahlar anlaşılmamalı. Aslında Savunma Sanayimizin güçlü olması ancak sanayinizin, bilim ve teknoloji seviyenizin güçlü olması demektir. Bunu sağlamanın yolu da, çatısı altında bulunduğumuz kurumlar gibi; insan kaynağı yetiştiren eğitime, bilgiye dayanıyor. Yani kısaca insan kaynağı, bilgi, bilginin hayata geçirilmesi bu anlamda en önemli zenginliğimiz, en önemli kaynağımız" dedi.
Sakarya Teknokent A.Ş. koordinasyonluğunda yapılan etkinlikte; yerli savunma sanayi firmalarından ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, FNSS, TAI, TEİ, CTECH, BITES, STM, BMC POWER, OTOKAR ile Sakarya Üniversite ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında SAYP Protokolü imzalandı.
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