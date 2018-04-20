Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayisi için Araştırmacı Yerleştirme Programı imza töreni töreninde yaptığı konuşmada, "Ar-Ge projelerinin hacmi yaklaşık 1,5 milyar TL" dedi.

Sakarya Teknokent koordinasyonunda Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Sakarya Üniversitesi ve Yerli Savunma Sanayi Firmaları’nın işbirliğiyle SAYP Protokolü imza töreni SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gerçekleşen programa Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, savunma sanayisinin temsilcileri ve davetliler katıldı. "Eldeki imkanların üstünde işler başarmak durumundayız"

Programın açılışında söz alan Sakarya Teknokent Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, Dünya’nın en değerli arazilerinde bulan Türkiye’nin kendi teknolojisi ile yerli savaş teknolojilerini üretmemesi durumunda ayakta kalmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Enginin ardından konuşan SAÜ Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın ise, "Ülkelerin caydırıcı gücü olan silahlı kuvvetlerin ve onların sahip olduğu teknolojilerin önemi günümüzde şüphesiz ki ortadadır. Bu konuda sadece güncel teknolojileri takip etmek değil, geliştirmek ve karşı teknolojiler ile eldeki imkanların üstünde işler başarmak durumundayız" diye konuştu.

"Maalesef kim güçlüyse o haklı"

Sözlerine Uluslararası alanda güçlü olanın haklı olduğunu vurgulayarak başlayan Vali İrfan Balkanlıoğlu, "Dolayısıyla gücün egemen olduğu bir Dünya’da yaşıyoruz. Her ne kadar Birleşmiş Milletler’de olsa, uluslararası sözleşmeler de olsa. Bundan dolayı güçlü olmak zorundayız, kısa ve özeti bu. Ayakta kalmak istiyorsak, güçlü olacağız. Kendi silahımızı, kendi tankımızı, topumuzu, en modern haliyle kendimiz yapacağız" ifadelerini kullandı. "Teknolojiye dönük yatırımlara yönelmeleri lazım"

Son olarak söz alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik de, "Esasında şahitlik edeceğimiz bu program, Türkiye’nin geleceğine bende bir tuğla koymak istiyorum diyen herkesin var olduğu bir toplantı. Adı üniversitelerde ki gençlerimizin, firmalarımızın, ilgililerin, Teknokent’teki çalışanların her birinin savunma sanayinde bir şey yapmak istiyoruz, ülkemizin savunması ve güvenliğine, ülkemizin geleceğine bir tuğla koymak istiyoruz diyenlerin var olduğu bir toplantı. Bugüne kadar 24 üniversitemizde yürüyen bu araştırmacı yetiştiren program, bugün de Sakarya Üniversitesi’nde yapılıyor. Bunun hem ilimize hem de üniversitemize büyük bir güç katacağını şimdiden söyleyebilirim. Milli, yerli uygulamaları kendimizin dediğimiz, kimseye minnet etmeyeceğimiz, muhtaç olmayacağımız uygulamaları çok güçlü bir şekilde hem içselleştirmemiz hem de bütün uygulamalarımızla hayata geçirmemizle mümkündür. Paranızın, para etmediği yerde sizin gücünüzü ortaya koymanız lazım. O yüzden de üniversitelerimiz, bilim yuvalarımızın çok daha fazla etkin olmaları, bilgi üretmeleri, teknolojiye dönük yatırımlara yönelmeleri lazım" şeklinde konuştu.