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Savunma Sanayii Müsteşarı Demir Kazakistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:43 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir: - "Ata yurdumuzda çok etkin olmamız gayet normal ama şu ana kadar özellikle savunma sanayi ürünleri alanında çok fazla etkili olabildik mi dersek bunun cevabı pozitif değil ama bu etkinlik artıyor ve daha da etkin olacağız"

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, "Ata yurdumuzda çok etkin olmamız gayet normal ama şu ana kadar özellikle savunma sanayi ürünleri alanında çok fazla etkili olabildik mi dersek bunun cevabı pozitif değil ama bu etkinlik artıyor ve daha da etkin olacağız." dedi.

Demir, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki 5. Uluslararası KADEX 2018 Silah ve Askeri Teçhizat Fuarı çerçevesinde Kazakistan Savunma ve Havacılık Sanayi Bakanı Beybut Atamkulov ile bir araya geldi.

İki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliği konularının ele alındığı görüşmenin ardından Demir, Atamkulov ile Türk ve Kazak şirketleri arasındaki iş birliği anlaşmalarının imza törenine katıldı.

Kazakistan Savunma ve Havacılık Sanayi Bakanlığıyla Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) şirketi arasında siber güvenlik ve elektronik sistemleri üzerine iş birliği kapsamında mutabakat muhtırası ve Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret şirketiyle Kazakistan Engineering Ulusal Şirketi arasında roket ve füze alanında genel iş birliği anlaşması imzalandı.
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- "Ata yurdumuzda etkin olmamız gayet normal"

Demir, basına yaptığı açıklamada, fuara katılma amaçlarının dünyada geçmişte çok bilinmeyen Türkiye'nin savunma sanayisinin derinliğini, kabiliyetlerini sergilemek, yeni pazarlara açılmak ve sürdürülebilir savunma sanayisi yönünde adımlar atmak olduğunu söyledi.

Orta Asya ülkelerinin Türkiye için kardeş olduğuna işaret eden Demir, "Ata yurdumuzda çok etkin olmamız gayet normal ama şu ana kadar özellikle savunma sanayi ürünleri alanında çok fazla etkili olabildik mi dersek bunun cevabı pozitif değil ama bu etkinlik artıyor ve daha da etkin olacağız." dedi.

Demir, Orta Asya'yı iş birliği alanı olarak gördüklerini dile getirerek, "Bölge ülkeleriyle temaslarımız, onlarla yapacağımız iş birliği, sadece alım ve satım boyutunda değil, ortak üretim, ortak şirket kurmak ve teknoloji geliştirmek gibi çeşitli açılımlarla da hayata geçebiliyor." şeklinde konuştu.

Kazakistan'da Aselsan Kazakistan Engineering ortak şirketinin faaliyet gösterdiğini anımsatan Demir, başka ortak şirketlerin kurulmasının da gündemde olduğunu dile getirdi.

Demir, Türkiye'nin savunma sanayi üretiminin 6 milyar doları, ihracatının ise 2 milyar doları aştığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bu rakamlar bizim için çok küçük. Bunların daha da büyümesini bekliyoruz. Şu ana kadar savunma sanayi ve savunma havacılık büyüklüğümüz daha çok iç piyasaya odaklıyken, şu anda dış piyasaya açılmakla hem ciromuzun büyüyeceğini hem de ihracat rakamlarımızın artacağını bekliyoruz."
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- "Zeytin Dalı operasyonundaki başarı, uluslararası alanda da ilgi çekti"

KADEX fuarında insansız hava araçlarıyla ilgili önemli tekliflerin olduğunu söyleyen Demir, "Şu anda insansız hava araçları en fazla ilgi gören konulardan birisi. Özellikle Zeytin Dalı operasyonundaki başarılı performans, uluslararası alanda da ilgi çekmiş durumda. Bu ilgiyi pozitife çevirip değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Demir, yazılım, gemi inşaatı, elektronik sistemler gibi alanlarda da atılan etkin ve spesifik adımların neticelerini kısa zamanda alacaklarını söyledi.

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