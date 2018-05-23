Savunma Sanayii Müsteşarı Demir Kazakistan'da

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, "Ata yurdumuzda çok etkin olmamız gayet normal ama şu ana kadar özellikle savunma sanayi ürünleri alanında çok fazla etkili olabildik mi dersek bunun cevabı pozitif değil ama bu etkinlik artıyor ve daha da etkin olacağız." dedi.

Demir, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki 5. Uluslararası KADEX 2018 Silah ve Askeri Teçhizat Fuarı çerçevesinde Kazakistan Savunma ve Havacılık Sanayi Bakanı Beybut Atamkulov ile bir araya geldi.

İki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliği konularının ele alındığı görüşmenin ardından Demir, Atamkulov ile Türk ve Kazak şirketleri arasındaki iş birliği anlaşmalarının imza törenine katıldı.

Kazakistan Savunma ve Havacılık Sanayi Bakanlığıyla Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) şirketi arasında siber güvenlik ve elektronik sistemleri üzerine iş birliği kapsamında mutabakat muhtırası ve Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret şirketiyle Kazakistan Engineering Ulusal Şirketi arasında roket ve füze alanında genel iş birliği anlaşması imzalandı.

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