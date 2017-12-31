Savunma Sanayii Müsteşarı'ndan S-400 açıklaması! Rus askeri gelecek mi?

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın 'NATO'yu rahatsız etmeyecek formüller' başlıklı bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

Türkiye'nin Rusya’dan satın aldığı S-400 savunma sisteminin Türkiye’de işletime alınması sırasında ortaya çıkabilecek, “NATO üyesi olmayan askeri personelin, NATO üyesi bir ülkenin silahlı kuvvetleri içinde görev yapması” konusundaki dünkü yazıma Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir’den bir yanıt geldi. Demir’i tanır mısınız bilmem. Değerli bir mühendis, hatta bilim insanıdır. Savunma Sanayii Müsteşarlığı görevine geldiği günden bu yana Türk Savunma Sanayii’ne çok önemli hamleler yaptırmayı becermiş bir isimdir.

Prof. Dr. İsmail Demir, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde uçak mühendis dalında yüksek lisans aldıktan sonra bu alanda dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim almış, öğretim üyeliği yapmış biridir. Prof. Demir, dünkü yazımla ilgili bir bilgi notu yollamış, bir konuyu aydınlığa kavuşturmak istemiş. Şöyle diyor:

“Fatih Bey, S-400 konusunda basınımız haber verme gayretiyle yalan yanlış bir dizi bilgiyi boca ediyor. Bu konuda bütün süreci yöneten ve ayrıntılara tam hâkim olan Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak konunun hassasiyeti dolayısıyla çok fazla açıklama yapmamayı tercih ettik. Maalesef dün yaptığımız basın açıklaması da bilgileri düzeltmeye fazla yardımcı olmadı. Bugün dahi gazetenizde geniş şekilde verilen haber birçok yanlışı içeriyor. Bu mesajı size göndermemizin sebebi, süreç içinde askeri personel konusu. Konu teknik bir meseledir. Üniformasız teknik insanların süreç içinde yer alması esastır. Herhangi bir üssümüzde yoğun şekilde Rus personelin görev alması söz konusu değildir. Diğer ince ayrıntılarla ilgili her türlü tedbirin alınacağından ve Batılı dostlarımızı rahatsız etmeyecek formüller kullanılacağından emin olunuz. İsmail Demir, Savunma Sanayii Müsteşarı”

Bu formüllerin bulunabileceğinden kuşkum yok. Ama Batılı “dostlarımızın” derdi üzüm yemekse...