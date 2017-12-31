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Savunma Sanayii Müsteşarı'ndan S-400 açıklaması! Rus askeri gelecek mi?

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 11:24 | Son Güncelleme 3 saat önce

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir'den S-400'lerle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Demir, S-400'ler konusunda bilgi kirliliği olduğunu belirtti. Rus askerinin bir NATO ülkesi olan Türkiye'de konuşlanmayacağını ifade eden Demir, "Konu teknik bir meseledir. Üniformasız teknik insanların süreç içinde yer alması esastır. Herhangi bir üssümüzde yoğun şekilde Rus personelin görev alması söz konusu değildir. Batılı dostlarımızı rahatsız etmeyecek formüller kullanılacağından emin olunuz" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın 'NATO'yu rahatsız etmeyecek formüller' başlıklı bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

Türkiye'nin Rusya’dan satın aldığı S-400 savunma sisteminin Türkiye’de işletime alınması sırasında ortaya çıkabilecek, “NATO üyesi olmayan askeri personelin, NATO üyesi bir ülkenin silahlı kuvvetleri içinde görev yapması” konusundaki dünkü yazıma Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir’den bir yanıt geldi. Demir’i tanır mısınız bilmem. Değerli bir mühendis, hatta bilim insanıdır. Savunma Sanayii Müsteşarlığı görevine geldiği günden bu yana Türk Savunma Sanayii’ne çok önemli hamleler yaptırmayı becermiş bir isimdir.

Prof. Dr. İsmail Demir, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde uçak mühendis dalında yüksek lisans aldıktan sonra bu alanda dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim almış, öğretim üyeliği yapmış biridir. Prof. Demir, dünkü yazımla ilgili bir bilgi notu yollamış, bir konuyu aydınlığa kavuşturmak istemiş. Şöyle diyor:

“Fatih Bey, S-400 konusunda basınımız haber verme gayretiyle yalan yanlış bir dizi bilgiyi boca ediyor. Bu konuda bütün süreci yöneten ve ayrıntılara tam hâkim olan Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak konunun hassasiyeti dolayısıyla çok fazla açıklama yapmamayı tercih ettik. Maalesef dün yaptığımız basın açıklaması da bilgileri düzeltmeye fazla yardımcı olmadı. Bugün dahi gazetenizde geniş şekilde verilen haber birçok yanlışı içeriyor. Bu mesajı size göndermemizin sebebi, süreç içinde askeri personel konusu. Konu teknik bir meseledir. Üniformasız teknik insanların süreç içinde yer alması esastır. Herhangi bir üssümüzde yoğun şekilde Rus personelin görev alması söz konusu değildir. Diğer ince ayrıntılarla ilgili her türlü tedbirin alınacağından ve Batılı dostlarımızı rahatsız etmeyecek formüller kullanılacağından emin olunuz. İsmail Demir, Savunma Sanayii Müsteşarı”

Bu formüllerin bulunabileceğinden kuşkum yok. Ama Batılı “dostlarımızın” derdi üzüm yemekse...

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Anahtar Kelimeler:
Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir S-400

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
bu füzeler belli bir süre için yararlı olacağı kesin ve özgür karar verebilme adına güzel bir şey.ancak kendi milli savunmamızı her alanda geliştirmeli ve bir an önce başlamalıyız.gerekirse en uzun menzilli füzeye sahip olmalıyız.atom bombası ,hidrojen bombası ve en son teknik silahlardan en iyisi bizde olmalıdır.geç kalınmadan bir an evvel başlanılmalıdır.Türkiye ve Türk Milleti hiç bir zaman yanlış kararlar vermedi vermezde.güvenliğimizi ne olduğu belli olmayan insanı duygulardan yoksun batı medeniyetinin eline bırakamayız.
@nejmitut önce insan ol sonra o dediklerine sahip olursun böyle bir liderle elinde atom olsa dünya diye birşey kalmaz sence boşunamı sahip değiliz başta kendi iyiliğimiz için sonra dünyanın iyiliği sizin gibi boş geveleyenler neden dağa çıkıp PKK’ya karşı savaşmaz korkaklar ancak burdan sallayın
@nejmitut EVET EN AZ 2-5 TANE UÇAK GEMİSİ-5-10 TANE NÜKLEER SANTRAL-SAVAŞ UÇAĞINI-FÜZE SİSTEMLERİMİZ EN GEÇ 5-10 SENEYE TÜRK MİLLETİNİN-DEVLETLTLERİNİN, İSLAM ALEMİNİ ACİL YAPMASI GEREK
aslında tam tersi batıyı rahatsız etmeliyiz. rus askeri personel de gelip teknik eğitim vs süresince görev yapmalı. bir de dip not unutanlar için hatırlatma chp s400 yorumu : bunlar çok ağır hantal sistemler. hem çok da pahalı. bu parayla biz daha iyisini yaparız. cahiller sürüsü.
@smdemir43 Birilerini rahatsız edeyim derken sonrasında yine birilerinin altına önüne yatmayasın.Çünkü hep böyle yaptın.Rus uçağını biz düşürdük yine olsa düşürürüz yemedi fetö düşürdü gibi.Şuan Suriyenin kuzeyinde Kürt devletinin kurulmasındaki en büyük sebep yalandan ona buna ahkam kesmenden kaynaklanıyor.Üç beş koyunu avutarak dünyadaki çıkarlarımıza yön veremezsin.
Her konuda yalan konuştuğunuz ve bunu da şark kurnazlığı sandığınız için size kimse inanmaz inandıramazsınız...Bu S-400 bataryalarında en az 250 Rus askeri görev yapacaktır...Siz halkınızı kandırabilirsiniz ama dışarıyı asla...Rus askeri ha askeri ha sivil elbise giymiş ne fark eder...zaten ağzınızla itiraf ediyorsunuz Man adasındaki olay gibi
Ha bunlar üniformalı değil sivil ajanlar o zaman... Bizim gizlimiz deşifre oldu da ülkemiz üzerinde menfaat koşturan batılılar daha da endişelenecek. Neden bizim elemanlar bu arada Rusya'ya gidip eğitim almaz...!
Ya bana çok anlamsız geliyor böyle bir açıklama..Nato'ya neden hala şirin gözükmek istiyoruz? Nato bir bakıma çatırdadı aslında AB kendi birleşmiş ordusunu kuruyormuş ..
Rahatsızzmı olmuşlar vah vah İncirlik Üssünden başlattığınız 15 temmuzdan sonra dost düşman değişmiştir.S500 de ruslarla birlikte yapacağız
ulan yıllardır abd,alman,hollanda bilmem ne askeri ülkemde cirit atıyor rus askeri gelirse kime ne .natonun ne hayrını gördünüz şimdiye kadar.cacık kadar kuzey kore dünyaya meydan okuyor.yap yerli silahını kimseye minnet etme.reisde bunun peşinde.
ypg nato üyesimiki abd ile kanka olmuşlar büyüüük işbirliği içindeler
Biraz araştırın yazmadan. Abd rahatsız olamaz, gerek yok zira. Komik olmayalım
şu teknolojik çağda. rusyadan alınan füzeler abd yi mi tehdt edecek. rusya o füzeleri kullanmamız engelleyecek tenolojisi yok mu aceba. suriye üzerinde haftalardır uçağımızı uçuramadık. bence bunlar hikaye. kendi teknolojini yakalamak.
@raha963 aynen ülkenin 90 yılını heykel(put) yaparak darbe yaparak oyalayan zihniyetten kurtulmak zaman alıyor savunmada yerlilik oranı ℅65 e geldi daha iyi olacak
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