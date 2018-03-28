Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal, "Askeri fabrikalarda çalışan işçi kardeşlerimiz, sahip oldukları yetenek ve birikimle yerli savunma sanayimize büyük katkı sağlıyor." dedi.

Bozal, sendika tarafından bir otelde düzenlenen "Savunma Sanayinin Millileşmesi ve İş Gücü Durumu Çalıştayı"nda, savunma sanayinde elde edilen başarıda bu sektörde çalışan işçilerin de önemli payının olduğunu vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde kullanılan çok sayıda araç ve mühimmatın gerek üretiminin gerekse bakım ve onarımının sendikalarına üye çalışanlarca yürütüldüğünü belirten Bozal, şunları kaydetti:

"Hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında tekniker kardeşlerimiz, tank ve Fırtına obüslerimizin etkin bir şekilde kullanılması ve arıza durumunda bu arızaların giderilmesi için sahada Mehmetçikle birlikte görev aldı. Askeri fabrikalarda çalışan işçi kardeşlerimiz, sahip oldukları yetenek ve birikimle yerli savunma sanayimize büyük katkı sağlıyorlar."

Bozal, askeri fabrikalarda çalışan birçok işçinin emekli olduğunu ya da emekliliğinin yaklaştığını belirterek, üretimin aksamaması için bu fabrikalara yeni işçilerin bir an önce alınması gerektiğini dile getirdi.