Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal, "Askeri fabrikalarda çalışan işçi kardeşlerimiz, sahip oldukları yetenek ve birikimle yerli savunma sanayimize büyük katkı sağlıyor." dedi.
Bozal, sendika tarafından bir otelde düzenlenen "Savunma Sanayinin Millileşmesi ve İş Gücü Durumu Çalıştayı"nda, savunma sanayinde elde edilen başarıda bu sektörde çalışan işçilerin de önemli payının olduğunu vurguladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde kullanılan çok sayıda araç ve mühimmatın gerek üretiminin gerekse bakım ve onarımının sendikalarına üye çalışanlarca yürütüldüğünü belirten Bozal, şunları kaydetti:
"Hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında tekniker kardeşlerimiz, tank ve Fırtına obüslerimizin etkin bir şekilde kullanılması ve arıza durumunda bu arızaların giderilmesi için sahada Mehmetçikle birlikte görev aldı. Askeri fabrikalarda çalışan işçi kardeşlerimiz, sahip oldukları yetenek ve birikimle yerli savunma sanayimize büyük katkı sağlıyorlar."
Bozal, askeri fabrikalarda çalışan birçok işçinin emekli olduğunu ya da emekliliğinin yaklaştığını belirterek, üretimin aksamaması için bu fabrikalara yeni işçilerin bir an önce alınması gerektiğini dile getirdi.
- SİHA'lar operasyon kapasitesini artırıyor
Çalıştayın moderatörlüğünü yapan araştırmacı-yazar Murat Yılmaz da Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında önem başarı kazandığını belirterek, bu başarının yeni bir ivmeyle devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.
Savunma sanayisindeki başarının sonuçlarının gerek yurt içinde gerekse yurt dışında terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda hissedildiğini vurgulayan Yılmaz, "Özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nda İnsansız Hava Araçlarının (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) kullanıldığı ve başarılı sonuçlar alındığı görülüyor. Bu ürünler çok ciddi katma değerler ifade ediyor ve devletin gerek istihbarat gerekse operasyon kabiliyet ve kapasitesini artırıyor." dedi.
SETA araştırmacısı Dr. Merve Seren'in "Dünyada Savunma Sektöründe Dünya Genelinde Görünüm" başlıklı bir sunum yaptığı çalıştaya, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Hüseyin Kocabıyık, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Yrd. Doç. Dr. Levent Yılmaz, Çalışma Hayatı uzmanı Tarkan Zengin ve ilgililer katıldı.
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