GÖKSEL YILDIRIM - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) dönüşen Savunma Sanayii Müsteşarlığında değişim hızlandı.

Cumhurbaşkanlığına bağlanan ve yeni dönemde Başkanlık olarak yapılandırılan kurumun girişinde ve dış cephesinde bulunan Savunma Sanayii Müsteşarlığı yazıları, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak değiştirildi. Başkanlık bir süre önce de internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında logo ve kurumsal kimlik değişikliğine gitmişti.

Yeni yapılanmada Kurumun en üst amiri olan başkan, kararnamede belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı, İçişleri ve Milli Savunma bakanları, Genelkurmay başkanı ve Savunma Sanayii başkanından oluşacak. Cumhurbaşkanının katılmadığı toplantılarda, Cumhurbaşkanı yardımcısı vekaleten komiteye başkanlık edecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı modern bir savunma sanayisinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütecek.