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Savunma sanayisine yerli ve milli çelik

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 09:48 | Son Güncelleme

Makine Kimya ve Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Ağır Silah ve Çelik Fabrikasında yapımı bitirilen çelikhane ile savunma sanayisinin çelik ihtiyacının tamamının karşılanması hedefleniyor.MKEK Kırıkkale Ağır Silah ve Çelik Fabrikası, Türkiye’de gelişen savunma sanayisine önemli katkılarda bulunuyor.

Savunma sanayisine yerli ve milli çelik

Makine Kimya ve Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Ağır Silah ve Çelik Fabrikasında yapımı bitirilen çelikhane ile savunma sanayisinin çelik ihtiyacının tamamının karşılanması hedefleniyor.
MKEK Kırıkkale Ağır Silah ve Çelik Fabrikası, Türkiye’de gelişen savunma sanayisine önemli katkılarda bulunuyor. Ülkenin yerli savunma gücünde yer alan Fırtına ve Panter Obüsü, Altay Tankı gibi muharebe araçlarının silah sistemleri, uluslararası çapta takdir edilen nüfuz edici bomba ve çeşitli uçak füzelerinin çelik dış yüzeylerinin hem dökümleri hem de işlenmesi bu fabrikada yapılıyor. Fabrika içerisine yeni kurulan gelişmiş teknoloji sistemlerine sahip çelikhane ise üretimin hem gelişmesini hem de hızlanmasını sağlıyor.
Çelik üretim tesisi hakkında konuşan Fabrika Müdürü Gündüz Güler, "Şu anda Türkiye’mizde kaliteli çelik alanında kurulmuş, en yeni ve en modern çelikhanede bulunuyorsunuz. Buradan ürettiğimiz çelikler, dövme yöntemiyle şekillendirilerek özellikle silah ve mühimmat üretiminde ihtiyaç olan çelikler üretilmektedir. Burada ağır silah malzemelerinin üretimlerini yapmaktayız. Bilindiği gibi ark ocaklarında sekonder metalürji uygulanarak, ark ocağı, pota ocağı ve vakum sistemiyle son derece homojen ve temiz bir çelik üretimi sağlıyoruz. Temizlikten kastettiğimiz şey, oksijen, azot ve hidrojen gazlarından temizlenmiş, özellikle nonmetalik inklüzyonlardan temizlenmiş son derece homojen çelik üretimidir. Modern çelikhanemizde biz bunu sağlıyoruz. Bugün itibariyle savunma sanayisinin ihtiyacı olan tüm kaliteli çelik türlerini üretebilecek yetenekteyiz. Aralık ayında başladığımız deneme üretimleri, şu anda namlu çelikleri de dahil tamamlanmak üzere. Mart ayı sonuna kadar performans testlerini de tamamladığımız zaman, çelikhanemizi resmen devreye almış olacağız” dedi.
Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Çelikhanesi, üretim için MKEK’e bağlı Hurda Müdürlüğünden elde edilen hurdaları kullanıyor. Hurda ürünler ergitilerek oluşturulan alaşımdan yeniden kullanılabilir, kaliteli çelik üretiliyor. Çelikhane, savunma sanayisinde ülkenin dışa bağımlılığının önlenmesi açısından büyük öneme sahip.

Savunma sanayisine yerli ve milli çelik

Savunma sanayisine yerli ve milli çelik

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