Savunma ve güvenlikte Türk-Rus iş birliği

Rusya’nın başkenti Moskova’da güvenlik, savunma ve terörle mücadele alanlarında Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliği olanakları ele alındı.
Rusya Ekonomi, Bilim ve Teknoloji Derneği (REBTEK) tarafından Moskova’da düzenlen “Güvenlik, Savunma ve Terörle Mücadele Alanlarında Türkiye ve Rusya İş Birliği Perspektifleri” adlı toplantının açılış konuşmasını Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz yaptı.
Türkiye ve Rusya arasında siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ortak çıkarların ilerletilmesine dayalı politikaların önemine işaret eden Diriöz, “Bu politikalar sayesinde, ülkelerimiz arasında karşılıklı güven ortamı tesis edilirken, iki ülke Karadeniz Havzası'nda ve Avrasya coğrafyasında istikrarın korunmasında ortaklaşa hareket etme imkanı buldular.” dedi.
İki ülkenin birbirine duyduğu güvenin artmasıyla, siyasi ilişkilerin yeni ufuklar kazandığını vurgulayan Diriöz, “Ekonomik alanlarda iş birliğimiz de derinleşirken, ticari ve enerji alanlarında iş birliği de ilişkilerimizin itici gücü olmuştur.” diye konuştu.
Açılışa REBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Gündüzpolat, Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Türkiye Bölümü Başkanı Natalya Ulçenko, çok sayıda Rus ve Türk şirketin temsilcisi ile akademisyen katıldı.
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