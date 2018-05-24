Savunmada yeni projeler hayata geçecek

AK Parti'nin beyannamesine göre, savunma alanında Altay Milli Tankı'nın seri üretiminin yapılması, havuzlu çıkarma gemisinin üretilerek donanmaya teslimi ve stratejik sınıf taarruzi insansız hava araçlarının üretilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, "Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye" sloganıyla hazırlanan "Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler Seçim Beyannamesi"nde, savunma sanayi alanındaki mevcut ve yeni çalışmalara da yer verildi.

Buna göre, AK Parti iktidara geldiği günden itibaren savunma sanayisine stratejik bir önem atfetti. Bu alanda yerli teknoloji geliştirilmesi için başlatılan uzun dönemli çabalar sonuç verdi.

Savunma sanayi alanında 2004'te, ALTAY, ANKA, ATAK, BAYRAKTAR, HÜRKUŞ, MİLGEM gibi isimlerle başlatılan milli ve özgün üretim modeli uygulanarak sadece sektördeki yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 65'in üzerine çıkmakla kalmadı söz konusu projeler anılan isimlerle marka haline geldi.

Bundan sonra ise paradigma dönüşümü yaşanan alanlara odaklanılması planlanıyor. İnsansız hava aracı teknolojileri alanında ortaya konulan yol haritaları gibi özellikle insansız otonom sistemler, yapay zeka uygulamaları, akıllı silah sistemleri konularında Türkiye'yi dünyada en ileri noktaya taşıyacak stratejiler ve yol haritaları oluşturulacak. Özel sektörün savunma, havacılık ve uzay alanında etkinliğini artırarak devam ettirilecek.

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