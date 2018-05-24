Savunmada yeni projeler hayata geçecek

AK Parti'nin beyannamesine göre, savunma alanında Altay Milli Tankı'nın seri üretiminin yapılması, havuzlu çıkarma gemisinin üretilerek donanmaya teslimi ve stratejik sınıf taarruzi insansız hava araçlarının üretilmesi planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, "Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye" sloganıyla hazırlanan "Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler Seçim Beyannamesi"nde, savunma sanayi alanındaki mevcut ve yeni çalışmalara da yer verildi.
Buna göre, AK Parti iktidara geldiği günden itibaren savunma sanayisine stratejik bir önem atfetti. Bu alanda yerli teknoloji geliştirilmesi için başlatılan uzun dönemli çabalar sonuç verdi.
Savunma sanayi alanında 2004'te, ALTAY, ANKA, ATAK, BAYRAKTAR, HÜRKUŞ, MİLGEM gibi isimlerle başlatılan milli ve özgün üretim modeli uygulanarak sadece sektördeki yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 65'in üzerine çıkmakla kalmadı söz konusu projeler anılan isimlerle marka haline geldi.
Bundan sonra ise paradigma dönüşümü yaşanan alanlara odaklanılması planlanıyor. İnsansız hava aracı teknolojileri alanında ortaya konulan yol haritaları gibi özellikle insansız otonom sistemler, yapay zeka uygulamaları, akıllı silah sistemleri konularında Türkiye'yi dünyada en ileri noktaya taşıyacak stratejiler ve yol haritaları oluşturulacak. Özel sektörün savunma, havacılık ve uzay alanında etkinliğini artırarak devam ettirilecek.
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- Satış konusunda yeni hamle
Yeni dönemde savunma ihracatını hızlandırılacak. Savunma, havacılık ve uzay alanında geliştirerek sahada kendini ispat eden savunma sistemlerini ölçek ekonomisi oluşturmak için dost ve kardeş ülkelere satışı konusunda hamleler yapılacak.
Sertifikasyon süreçleri tamamen yurt içinde çözülecek. Özellikle savunma sektöründe milli kritik / teknoloji kritik sistem ve alt sistemlerin teknoloji hazırlık seviyesi ölçme metodolojisi yaygınlaştırılacak.
Ar-Ge ve prototip aşaması tamamlanan Altay Milli Tankı'nın seri üretimi yapılacak. Altay Tankı'nın Milli Güç sistemi Ar-Ge aşaması tamamlanarak ürün haline getirilecek. Hava araçları için türbin motorları konusunda AK Parti hükümetleri döneminde başlatılan ArGe çalışmaları sonuçlandırılacak. Bu kapsamda motorlar yerli olarak tasarlanıp üretilecek.
İHA teknolojisinde elde edilen birikimler çok daha ileriye taşınacak. Stratejik Sınıf Taarruzi İnsansız Hava Araçları üretilecek. Stratejik Sınıf Taarruzi İnsansız Hava Araçları daha yüksek irtifalarda uzun süre uçuş yapabilen, 1.5 ton taşıma kapasitesine sahip, milli AESA radarı ile donatılmış türbin motoruna sahip olacak. Milli akıllı bombalarla donatılacak söz konusu İHA, 2020 yılında hizmetine sunulacak. Savaşan İnsansız Uçaklar alanında Ar-Ge çalışmalarına başlanacak. Milli insansız savaş uçağı 2023 yılına kadar geliştirecek.
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- Havuzlu Çıkarma Gemisi
AK Parti hükümeti döneminde başlatılan en büyük deniz projesi olan Havuzlu Çıkarma Gemisinin (LPD) açık denizlerde görev yapmak üzere yurt içinde üretimini tamamlayarak donanmaya dahil edilecek.
Milli alçak, orta ve uzun irtifa hava savunma sistemleri projeleri tamamlanacak. Bilgisayar işlemci çip tasarım merkezleri kurulacak, radar, elektronik harp, uzun menzilli füze projeleri tamamlanacak.
Türkiye'nin uzay konusundaki çalışmalarda yeri güçlendirilecek haberleşme uydusu projesini tamamlanacak. Türksat 6A uydusu 2020'de fırlatmaya hazır olacak. Uzay Ajansı bu yılın içinde kurulacak.
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