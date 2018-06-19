Savunmasını yapmayan FETÖ sanığı salondan çıkarıldı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 316 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esas hakkındaki savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık eski yüzbaşı Coşkun Kazankaya, 16 Temmuz sabahı da olmak üzere iki kez gözaltına alındığını ancak darbeyle alakalı olmadığı için bırakıldığını söyledi.

2016 Kasım ayında ise FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı suçlamasıyla gözaltına alındığını ifade eden Kazankaya, tanık pozisyonundayken bir anda tutuklandığını ve meslekten ihraç edildiğini anlattı.

"Darbe dahil konusu suç teşkil eden hiçbir eylem ve söylemim olmamıştır." diyen Kazankaya, mesai sonrası ailesiyle bir ziyarete gideceği halde, gece eğitimi emri nedeniyle kışlaya gittiğini belirtti.

Kazankaya, hastane nizamiyesinde görevlendirildiğini, burada televizyon ve internette haberleri gördüğünü ve bazı komutanlarıyla konuştuğunu ancak konuştuğu kişilerin bu işin dışında olduklarını söylediğini öne sürdü.