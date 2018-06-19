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Savunmasını yapmayan FETÖ sanığı salondan çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 13:39 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 316 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi - Sanık eski yüzbaşı Dilaver Bilgi, mahkeme heyeti ile savcıya karşı tutumu ve esasa ilişkin savunma yapması konusundaki uyarılara rağmen bu tavrını sürdürmesi nedeniyle salon çıkarıldı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 316 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esas hakkındaki savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık eski yüzbaşı Coşkun Kazankaya, 16 Temmuz sabahı da olmak üzere iki kez gözaltına alındığını ancak darbeyle alakalı olmadığı için bırakıldığını söyledi.

2016 Kasım ayında ise FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı suçlamasıyla gözaltına alındığını ifade eden Kazankaya, tanık pozisyonundayken bir anda tutuklandığını ve meslekten ihraç edildiğini anlattı.

"Darbe dahil konusu suç teşkil eden hiçbir eylem ve söylemim olmamıştır." diyen Kazankaya, mesai sonrası ailesiyle bir ziyarete gideceği halde, gece eğitimi emri nedeniyle kışlaya gittiğini belirtti.

Kazankaya, hastane nizamiyesinde görevlendirildiğini, burada televizyon ve internette haberleri gördüğünü ve bazı komutanlarıyla konuştuğunu ancak konuştuğu kişilerin bu işin dışında olduklarını söylediğini öne sürdü.

Daha önce savunma yaptığını hatırlatarak, o savunmasından bazı tekrarlar yapan Kazankaya, ByLock iddiasını da kabul etmedi. Programı kullanmadığını savunan Kazankaya, beraatini istedi.

- Uyarıları dinlemedi

Sanık eski yüzbaşı Dilaver Bilgi de savunması için huzura çağrıldıktan sonra mahkeme heyeti yerine duruşma savcısına yönelerek hukuki konularda konuştu.

Mahkeme başkanının esasa ilişkin savunma yapmasını istediği Bilgi, mahkeme heyetine tepki gösterdi.

Heyete yönelik, "Dinliyormuş gibi yapıyorsunuz. Dinliyor görünüyorsunuz, dinlemiyorsunuz." şeklindeki sözleri üzerine mahkeme başkanı, savunmasını yapmazsa salondan çıkarılacağına dair sanığı birkaç kez uyardı.

Esas hakkındaki savunmasından ziyade heyetle ve iddia makamıyla tartışan Bilgi, duruşmanın sağlıklı yapılmasını engellediği, uyarıları da dikkate almadığı gerekçesiyle salondan çıkarıldı.

Esasa ilişkin savunma yapan sanık eski yüzbaşı Efkan Güler ve sanık eski üsteğmen Emrah Coşkunsu da suçlamaları kabul etmedi ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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15 Temmuz FETÖ Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi

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