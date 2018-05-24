Sayaç okuma görevlisine hindi saldırısı

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN'ın Posof İlçesinde, elektrik abonelerinin sayaçlarını okumakla görevli Özgür Acar'a, girdiği bir evin bahçesinde hindiler saldırdı.
Posof ilçe merkezinde elektrik sayaçlarını kontrol etmek ve ücretlerini belirlemekte görevli ARAS EDAS personeli Özgür Acar'a, girdiği bir evin bahçesindeki hindiler saldırdı. Etrafında dolaşan ve peşinden koşan hindilerden kurtulamayan Acar, sayacı okuyamadı.
Ev sahibinin gelip hindileri uzaklaştırmasının ardından sayacı okuyup, rahat bir nefes alan Özgür Acar, "Zaman zaman köpek saldırısına uğradığımız olmuştu. Ama ilk kez hindi saldırısıyla karşı karşıya kaldım" dedi.
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