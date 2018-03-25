Saygılı: “Rabb’im tüm yaşlılarımıza sağlıklı ömürler versin”

Yaşlılar Haftası sebebiyle Kırıkkale Belediyesi Emekliler Evini ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Rabb’im başımızın tacı, toplumumuzun bereketi tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve uzun ömürler versin” dedi.
Emekliler Evinde düzenlenen programda Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkaleli yaşlılarla hasbihal etti. Kentte çok sayıda emekli vatandaşın olduğunu belirten Başkan Saygılı, belediyenin yaşlılara yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Yaşlılar haftası nedeniyle Emekli Evine ziyarette bulunan Başkan Saygılı, emeklilerin sorunlarını dinleyerek çözümü için gereken ne ise yapılacağını söyledi. Hüseyin Kâhya Parkı içerisinde bulunan Emekli Evindeki emekliler, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Emekli vatandaşlar, belediye çalışmalarından memnun olduklarını belirterek Başkan Saygılı’ya teşekkür ettiler.
Kırıkkale Belediyesi Başkanı Mehmet Saygılı, 18-24 Mart Yaşlılar haftası nedeniyle yaptığı ziyarette “18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Emekliler Evinde emekli vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Rabb’im başımızın tacı, toplumumuzun bereketi tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve uzun ömürler versin” şeklinde konuştu.
Somali'de patlama! Parlamento yakınlarında çatışma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı
Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!
Dünyanın düz olduğunu ısbatlamak için kendisini roketle gökyüzüne fırlattı!
Adana'da kan donduran olay: Kız arkadaşını etiketleyince öldürdü!
İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Doğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklaması
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum