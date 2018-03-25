Saygılı: “Rabb’im tüm yaşlılarımıza sağlıklı ömürler versin”

Yaşlılar Haftası sebebiyle Kırıkkale Belediyesi Emekliler Evini ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Rabb’im başımızın tacı, toplumumuzun bereketi tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve uzun ömürler versin” dedi.

Emekliler Evinde düzenlenen programda Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkaleli yaşlılarla hasbihal etti. Kentte çok sayıda emekli vatandaşın olduğunu belirten Başkan Saygılı, belediyenin yaşlılara yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Yaşlılar haftası nedeniyle Emekli Evine ziyarette bulunan Başkan Saygılı, emeklilerin sorunlarını dinleyerek çözümü için gereken ne ise yapılacağını söyledi. Hüseyin Kâhya Parkı içerisinde bulunan Emekli Evindeki emekliler, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Emekli vatandaşlar, belediye çalışmalarından memnun olduklarını belirterek Başkan Saygılı’ya teşekkür ettiler.

Kırıkkale Belediyesi Başkanı Mehmet Saygılı, 18-24 Mart Yaşlılar haftası nedeniyle yaptığı ziyarette “18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Emekliler Evinde emekli vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Rabb’im başımızın tacı, toplumumuzun bereketi tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve uzun ömürler versin” şeklinde konuştu.