HABER

Saygılı: “Rabb’im tüm yaşlılarımıza sağlıklı ömürler versin”

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 19:12 | Son Güncelleme

Yaşlılar Haftası sebebiyle Kırıkkale Belediyesi Emekliler Evini ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Rabb’im başımızın tacı, toplumumuzun bereketi tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve uzun ömürler versin” dedi.Emekliler Evinde düzenlenen programda Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkaleli yaşlılarla hasbihal etti.

Saygılı: “Rabb’im tüm yaşlılarımıza sağlıklı ömürler versin”

Yaşlılar Haftası sebebiyle Kırıkkale Belediyesi Emekliler Evini ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Rabb’im başımızın tacı, toplumumuzun bereketi tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve uzun ömürler versin” dedi.
Emekliler Evinde düzenlenen programda Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkaleli yaşlılarla hasbihal etti. Kentte çok sayıda emekli vatandaşın olduğunu belirten Başkan Saygılı, belediyenin yaşlılara yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Yaşlılar haftası nedeniyle Emekli Evine ziyarette bulunan Başkan Saygılı, emeklilerin sorunlarını dinleyerek çözümü için gereken ne ise yapılacağını söyledi. Hüseyin Kâhya Parkı içerisinde bulunan Emekli Evindeki emekliler, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Emekli vatandaşlar, belediye çalışmalarından memnun olduklarını belirterek Başkan Saygılı’ya teşekkür ettiler.
Kırıkkale Belediyesi Başkanı Mehmet Saygılı, 18-24 Mart Yaşlılar haftası nedeniyle yaptığı ziyarette “18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Emekliler Evinde emekli vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Rabb’im başımızın tacı, toplumumuzun bereketi tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve uzun ömürler versin” şeklinde konuştu.

Saygılı: “Rabb’im tüm yaşlılarımıza sağlıklı ömürler versin”

Saygılı: “Rabb’im tüm yaşlılarımıza sağlıklı ömürler versin”

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.