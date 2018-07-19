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Saygısızca araç kullanmanın cezası ne kadar? Maganda damat için karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 21:32 | Son Güncelleme

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gelin arabasıyla drift atan damat M.Ç. ile arka koltukta tabanca ile havaya ateş açan arkadaşı M.H.K., bu sırada çekilen görüntünün 2 yıl sonra sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan 2 kişiden damat M.Ç.'ye, 'Saygısızca araç kullanmak' tan 1989 TL para cezası uygulandı.

Bursa'da damadın, üstü açık gelin arabasıyla drift yaparken, arkasında oturan arkadaşının da tabanca ile havaya ateş ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLER 2 YIL ÖNCESİNDEN

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, içinde gelinin de bulunduğu araçla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmada olayın, 24 Temmuz 2016 tarihinde Beşevler Sanayi Sitesi içinde meydana geldiği saptandı.

SAYGISIZCA ARAÇ KULLANMAKTAN CEZA

Kimliği belirlenen damat M.Ç., bugün Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan ifadesi alınan M.Ç., 'Saygısızca araç kullanmak' tan 1989 TL trafik cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Görüntüde havaya eteş ettiği saptanan M.H.K.'nin ise Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındığı, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan ifadesi alınarak serbest bırakıldığı belirtildi.

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Bursa Nilüfer damat drift Saygısızca araç kullanmanın cezası

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