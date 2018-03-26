Saygun’un piyanolarına Alman bakımı

AASSM’nin el yapımı 3 kuyruklu piyanosu, Almanya’dan özel olarak davet edilen uzmanın bakımından geçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 27 Aralık 2008 tarihinde hizmete açtığı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezindeki (AASSM) el yapımı Steinway&Sons marka 3 adet kuyruklu piyano, Almanya’dan özel olarak davet edilen uzman tarafından bakıma alındı.

1853 yılından bu yana üretim yapan ünlü piyano markasının Hamburg’taki en başarılı teknisyenlerinden biri olan Simon Rempe, bir yandan piyanoların bakımını yaparken, bir yandan da AASSM’nin dillere destan akustiğini test etti.

El üretimi Steinway&Sons piyanoları, dünyadaki önemli piyanist ve bestecilerin tercih ettiği bir marka. Modern piyano yapısının kurucusu olarak da bilinen firma, her biri servet değerindeki kuyruklu piyanoyu en yüksek kalitedeki malzemeler ve el işçiliği ile üretiyor.

“Salon akustiği etkileyici”

Türkiye’ye ilk kez geldiğini söyleyen Simon Rempe, “AASSM konser salonu, akustik özelliği anlamında da dünyadaki diğer konser salonlarıyla boy ölçüşebilecek standartlarda. Özenli bir akustik proje uygulanmış bu konser salonundan çok etkilendim. Kesinlikle burada konser izlemeye gelinmesi gerekiyor. Ayrıca İzmir’in insanlarını da çok eğlenceli ve sıcak buldum” şeklinde konuştu.

Toplam 29 bin 500 metrekare alana sahip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, bin 133 kişilik büyük salon, 243 kişilik küçük salon, 5 adet sergi salonu ve açık alan etkinlerine de uygun yapısıyla, kısa süre içinde Türkiye’nin en nitelikli sanat merkezlerinden biri haline geldi.