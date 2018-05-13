Sayılarla yurt dışında 24 Haziran seçimleri

BARIŞ SEÇKİN - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, 5 kıtada, 60 ülkede 123 temsilcilikte oy kullanabilecek.

AA muhabiri, 24 Haziran'da düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yurt dışı ayağındaki sayısal verileri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına dayanarak derledi.

Tarihte ilk kez aynı anda hem cumhurbaşkanını hem de parlamentoda temsil edilecek milletvekillerini belirlemek için oy kullanacak olan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, oylarını, yurt içinde yaşayanlara göre daha önce belirlenen zamanda ve bulunduğu yere en yakın Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğinde kullanabilecek.

Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika ve Avustralya'da yaşamlarını sürdüren ve yurt dışı seçmen kütüğüne kaydı bulunan Türk vatandaşları, 60 ülkedeki 123 temsilcilikte 7-19 Haziran'da ya da 7-24 Haziran'da gümrük kapılarında oylarını verebilecek.

- En çok oy kullanma noktasının olduğu ülkeler