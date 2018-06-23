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Sayın Abonelerimiz, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı uyarınca seçimlere yönelik yayın yasakları saat 18.00'den itibaren başlayacağından bundan sonraki seçime yönelik siyasi haberlerimiz ve sandıkların açılmaya başlamasından itibaren merkezimize ulaşan

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 18:03 | Son Güncelleme

Sayın Abonelerimiz, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı uyarınca seçimlere yönelik yayın yasakları saat 18.00'den itibaren başlayacağından bundan sonraki seçime yönelik siyasi haberlerimiz ve sandıkların açılmaya başlamasından itibaren merkezimize ulaşan sonuçlar, sadece bilgilendirme amaçlı olarak abonelerimize aktarılacaktır. YSK'nin, seçim sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik yayın yasağını kaldırma saatine kadar, bu veriler kamuya açık hiçbir yayında kullanılamaz. Aksi durumlarda yasal sorumluluk ilgili kuruma ait olacaktır. Saygılarımızla. Anadolu Ajansı


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