"Sayın İnce, inşallah o stilini bozmaz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamalarına ilişkin, "Seçimler gerçekleşip sonuç alındıktan sonra yapılan değerlendirmeler çok ders verici ve öğreticidir. Bu anlamda Sayın İnce'nin süreçler itibarıyla ve seçim sonuçları açısından da önemli dersler aldığı izlenimini edindim. İnşallah o stilini bozmaz." dedi. Yazıcı, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmesi sorulan Yazıcı, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin tarihin en önemli seçimi olduğunu vurguladı. Yazıcı, "Seçimin başaranı Türk milletidir. Kazananı Türk demokrasisidir, Recep Tayyip Erdoğan'dır ve AK Parti'dir. Herkes de çabası ölçüsünde bu seçimden bir kazanç elde etmiştir. Bu seçim sonuçları itibarıyla ders vericidir, öğreticidir." değerlendirmesinde bulundu. Her seçimde, seçim sonuçlarının kritiğini, değerlendirmesini yaptıklarını, beklenti içerisinde olunan yerlerde bu sonuca ulaşılamamışsa bunun sebeplerini tahlil ettiklerini ve gelecek seçime yönelik bir perspektif oluşturduklarını anlatan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kritikleri, incelemeleri yapacağız. Türkiye demokrasisinin ne kadar güçlü olduğu bu seçimlerde bir kez daha görülmüştür. Dünya ölçeğinde en yüksek katılımlı bir seçimi gerçekleştirdik. Aziz milletimiz gerçekten seçme hakkını çok etkin, düzenleyici, ders verici olarak kullanıyor. Dolayısıyla biz bu seçimden elde ettiğimiz sonuç itibarıyla başarılı bir konumdayız. İlk turda Cumhurbaşkanımız seçilmiştir ve bu sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak tarihte yerini almıştır. Partimiz de Mecliste birkaç eksiğiyle büyük bir çoğunlukla yerini almıştır." - "Seçimin başaranlarının bir tanesi de Cumhur İttifakı'dır" Yazıcı, seçimde Cumhur İttifakı olarak yer alındığı anımsatılarak, "Bundan sonraki süreçte MHP ile ittifak devam edecek mi? Parti olarak bir görüşme yapmayı düşünüyor musunuz" şeklindeki soru üzerine, bunların daha sonra partinin yetkili organları, genel başkanlar düzeyinde konuşulacak konular olduğunun altını çizdi. Siyasi partilerin ittifak düzenlemesi çerçevesinde seçime girmesinin yaşanan ilklerden biri olduğuna işaret eden Yazıcı, "Dolayısıyla yapılmış olan ittifak düzenlemeleri, yapılmış olan ittifakların bu seçimde ne kadar önemli olduğu görülmüştür. Bu seçimin başaranlarının bir tanesi de Cumhur İttifakı'dır diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.