Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in miting sırasında ezanların geç okunduğu iddiasına ilişkin, "Bu bir iddia değil, çok net şekilde yalan. Sayın Özel yalan söylüyor çünkü ezanların Türkiye'de vaktinin dışında okunması diye bir hadise söz konusu değildir." dedi.

Bozdağ, Sorgun ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programı öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Cumhur İttifakı'nın adayları konuşurken ezanların 15-20 dakika geç okutulduğu" yönündeki iddialarını hatırlatması üzerine Bozdağ, "Bu bir iddia değil, çok net şekilde yalan. Sayın Özel yalan söylüyor çünkü ezanların Türkiye'de vaktinin dışında okunması diye bir hadise söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

CHP'li Özel'i iddiasını ispat etmeye çağıran Bozdağ, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bütün camilerinde ezanlar takvime göre ne zaman vakit kılınıyorsa o vakitte okunur. Yani herhangi bir talimatla ezanların okunmasının geciktirilmesi diye bir şey asla söz konusu değildir. Bir kişi bir iddia atıyorsa ortaya o iddiasını ispatla mükelleftir. İddiasını ispat etmeyene müfteri denir. Buradan Sayın Özel'e çağrıda bulunuyorum; diyorum ki müfteri iddiasını ispatla mükelleftir. Buyurun iddianızı ispat edin. Hangi camiye AK Partili bir milletvekili veya bakan veya başbakan veyahut da cumhurbaşkanımız konuşma yapıyor diye talimat verilmiş de ezan 1 dakika, 5 dakika, 10 dakika geç okunmuş. Eğer ispat etmezse ben buradan kendisini şimdiden müfteri ilan ediyorum. İspat etmesi mümkün değil, ispatı söz konusu değil çünkü yok böyle bir hadise. Ama maalesef yalan söylemeye devam ediyorlar. Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz. Ama bunlar belli ki ezanın okunup okunmadığını da bilmiyorlar. Bak şimdi Ezanı Muhammediye okunuyor. Ama gördüğünüz gibi bunlar değişmeye başladılar. AK Parti, CHP'yi de değiştiriyor, şimdi seçim gelince ezanı, camiyi, türbeyi, namazı, cumayı, bayramı keşfettiler. Bunlar güzel hareketler, biz bunların çoğalmasından elbette memnunuz ama bunun istismarını yapmak gayri ahlaki bir durum. İspat etmeye tekrar davet ediyorum, büyük iftira yapıyorlar. Namazda gözü olanın ezanda kulağı olur. Ne zaman namaz kılındığını, ne zaman ezan okunduğunu, gecikip, gecikmediğini bilir. Belli ki bunların ezanda yeni yeni kulakları var. Ama namazda hala gözleri yok. "