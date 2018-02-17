Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bin 110'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3, 5, 8, 32, 35 ve 36 oldu.

(Sürecek)