Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun 1114'üncü hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 16, 17, 31, 44 ve 48 olarak belirlendi.

(Sürecek)