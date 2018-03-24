Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun 1115'inci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 6, 36, 37, 39 ve 43 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız
Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)
İYİ Partili başkana makamında silahlı saldırı!
Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun
Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali
11 bin 500 metre yükseklikte şoke eden görüntü
Güzellik yarışmasında seks skandalı
Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Okuyucu Yorumları 0 yorum