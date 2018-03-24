Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun 1115'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 6, 36, 37, 39 ve 43 olarak belirlendi.

(Sürecek)