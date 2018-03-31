Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bin 116'ncı hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 8, 15, 20, 29, 39 ve 41 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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