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Sayısal Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 21:57 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bin 120'nci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 4, 5, 16, 36, 39 ve 42 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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milli piyango idaresi Sayısal Loto çekildi

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