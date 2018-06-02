Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun 1125'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 12, 16, 32, 35, 40 ve 47 olarak belirlendi.

(Sürecek)

