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Sayısal Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 22:37 | Son Güncelleme

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun 1125'inci hafta çekilişi yapıldı

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun 1125'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 12, 16, 32, 35, 40 ve 47 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango idaresi sayısal loto

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