Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun 1126'ncı hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 1, 3, 22, 25, 34 ve 43 olarak belirlendi.

(Sürecek)

