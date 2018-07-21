Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 133'üncü hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 4,15, 20, 24, 27 ve 46 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!
Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk
İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi
Erkek arkadaşını öldüren Kenya güzeli Ruth Kamande idam cezasına çarptırıldı!
Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması
Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum