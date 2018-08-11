Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 139'uncu hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 9, 15, 16, 21, 32 ve 33 olarak belirlendi.
(Sürecek)
İzol aşiretinden iş adamı Hasan İzol, kurun yükselmesine bir deste dolar yakarak tepki gösterdi
HDP'ye Diyarbakır'da şok!
ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!
Meral Akşener'den sonra bir partiden daha Hükümet'e destek mesajı
Çin'in cami yıkma kararı sonrası müslümanlar ayaklandı!
Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!
Malatya'da feci kaza: 5 yaralı
Bu babaanneyi gören şok oluyor! 4 torunu var ama kimse inanmıyor
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum