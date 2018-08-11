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Sayısal Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 23:46 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 139'uncu hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 9, 15, 16, 21, 32 ve 33 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
çekiliş milli piyango sayısal loto

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