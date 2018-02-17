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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 21:43 | Son Güncelleme

6 bilen iki kişi, 2 milyon 999 bin 315 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen iki kişi, 2 milyon 999 bin 315 lira 60'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 255 kişi 3 bin 494 lira 75'er kuruş, 4 bilen 10 bin 67 kişi 66 lira 45'er kuruş, 3 bilen 176 bin 909 kişi 10 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler, kuponlarını İstanbul'un Avcılar ile Ankara Çankaya ilçesinden yatırdı.

Çekilişte toplam 9 milyon 451 bin 670 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 214 bin 819 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 237 bin 651 lira 78 kuruş aktarılacak.

(Bitti)

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Sayısal Loto Çekildi (2)

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