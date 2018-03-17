Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto'nun 1114'üncü hafta çekilişinde 4'üncü kez 6 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye 5 bilen 183 kişi arasında 51 bin 193 lira 45'er kuruş olarak paylaştırıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, oyun planı gereği 4'üncü kez 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı.
5 bilen 183 kişi, 51 bin 193 lira 45'er kuruş, 4 bilen 9 bin 368 kişi 81 lira 70'er kuruş, 3 bilen 179 bin 273 kişi 11 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 12 milyon 276 bin 79 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 2 milyon 523 bin 243 lira 6 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 404 bin 774 lira 69 kuruş kamuya aktarılacak.
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