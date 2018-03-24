Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 23 bin 686 lira 99 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 147 kişi 5 bin 798 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 371 kişi 87 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 142 bin 645 kişi 12 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 3 milyon 301 bin 786 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 118 bin 404 lira 67 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 183 bin 436 lira 58 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)