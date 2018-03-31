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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 21:59 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 151 bin 636 lira haftaya devretti

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 151 bin 636 lira 34 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 188 kişi 4 bin 767 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 929 kişi 75 lira 70'er kuruş, 3 bilen 168 bin 107 kişi 11 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 3 milyon 471 bin 899 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 227 bin 65 lira 71 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 244 bin 410 lira 88 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
çekiliş Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü sayısal loto

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