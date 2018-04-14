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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 21:47 | Son Güncelleme

6 bilen 3 kişi, 2 milyon 922 bin 152 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 2 milyon 922 bin 152 lira 80'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 186 kişi 5 bin 363 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 9 bin 478 kişi 79 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 180 bin 881 kişi 11 lira 70'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler, kuponlarını Aydın İncirliova, Samsun Atakum ile İstanbul'un Büyükçekmece ilçelerinden yatırdı.

Çekilişte, 12 milyon 630 bin 978 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 479 bin 208 lira 87 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 385 bin 133 lira 16 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
çekiliş ikramiye sayısal loto

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