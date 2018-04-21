Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 825 bin 152 lira 70 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 123 kişi 6 bin 248 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 567 kişi 88 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 136 bin 327 kişi 11 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiyeyi kazanan talihli, kuponunu İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinden yatırdı.
Çekilişte 4 milyon 803 bin 32 lira 60'ar kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 910 bin 985 lira 18 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 67 bin 340 lira 58 kuruş kamuya aktarılacak.
(Bitti)
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